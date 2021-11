Za dvojnásobnú úkladnú vraždu má ísť Lukáš K. do väzenia na 19 rokov

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Obžalovaný Lukáš K., ktorý vlani v novembri spáchal dvojnásobnú úkladnú vraždu v obci Lednické Rovne v okrese Púchov, má ísť do väzenia na 19 rokov. Na tento trest ho v utorok odsúdil Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nie je právoplatný.



Lukáš K., obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, priznal svoju vinu hneď v úvode hlavného pojednávania. ŠTS tak nemusel vykonávať dokazovanie, čo sa týka viny, ale iba výšky trestu.



K tragédii došlo vlani v novembri v rodinnom dome v Lednických Rovniach. Po uhasení požiaru tam našli dve telá, muža a ženu s viacerými bodnými a reznými ranami. Vyšetrovaním sa zistilo, že Lukáš K. mal vraždu naplánovať spolu so svojou maloletou nevlastnou sestrou. Motívom bola pomsta otcovi za zlé a agresívne sa správanie k súrodencom, čo zažil aj sám ako dieťa. Súrodenci boli v čase požiaru mimo objektu, aby zhoreli len telá otca i jeho družky a zničili sa dôkazy o vražde.



Prokurátor pre neho žiadal 20 rokov, pričom bral do úvahy aj poľahčujúce okolnosti. Pomohlo mu najmä priznanie viny, s políciou od úvodu spolupracoval. Doteraz nebol trestaný a viedol usporiadaný život, čo zohľadnil aj súd.



Jeho obhajkyňa poukázala na rodinné pomery, pod vplyvom ktorých má podlomenú psychiku. Liečil sa, berie lieky. S otcom mal dlhodobé konflikty. Vraždil v afekte, chcel ochrániť súrodencov pred despotickým otcom.



Pre svojho klienta žiadala mimoriadne zníženie trestu. „Je si vedomý, že fatálne zlyhal. Svoj čin úprimne oľutoval. Rodine poškodených poslal ospravedlňujúce listy,“ dodala. Poznamenala, že Lukáš K. sa vo väzbe pokúsil o samovraždu.



„Je mi veľmi ľúto, čo som urobil, všetkým sa ospravedlňujem,“ povedal v závere procesu.