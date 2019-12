Za KDH ide do volieb exguvernér NBS i kandidátka na šéfa Bratislavy

Bratislava 2. decembra (TASR) – Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) povedie do parlamentných volieb Alojz Hlina. Dvojkou na kandidátke kresťanských demokratov je predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, na treťom mieste bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Pavol Zajac. KDH nominovalo 150 kandidátov do parlamentu.



V prvej desiatke sú členovia predsedníctva KDH, na piatom mieste je kandidátka na primátorku Bratislavy v komunálnych voľbách 2018 Caroline Líšková, na siedmom mieste bývalá poslankyňa NR SR a súčasná starostka Smižian Miroslava Szitová, na ôsmom poslanec parlamentu Igor Janckulík.



V druhej desiatke sú takisto bývalé poslankyne za hnutie OĽaNO Soňa Gáborčáková, Elena Červeňáková a Anna Verešová i predchádzajúci guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch či hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.



Na 150-člennú kandidátku nominovalo hnutie v rámci niekoľkých modulov, združujú napríklad primátorov a starostov, lekárov či pedagógov, ale aj mladých lídrov.



Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Čas na podanie kandidátnych listín vypršal 1. decembra o polnoci.