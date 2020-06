Krok SMK vidí koalícia ako zneužitie, opozícia nerozvážny ťah premiéra

Bratislava 7. júna (TASR) – Snahe predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) podať si ruku s predstaviteľmi maďarskej menšiny nechýbala dobrá myšlienka, nebol to však úplne vydarený krok. Myslí si to poslanec Sme rodina Martin Borguľa, ktorý sa spolu s poslaneckými kolegami vyjadril v diskusnej relácii TA3 V politike ku kauze dohry podujatia pod názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách.



Na utorkovom (2. 6.) podujatí, na ktoré pri príležitosti storočnice Trianonu pozval premiér predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny, mu odovzdali zástupcovia mimoparlamentnej strany SMK memorandum s požiadavkami maďarskej komunity, hovoriace napríklad o vytvorení územia spravovaného Maďarmi na Slovensku, samotnej arcidiecézy či uznania maďarčiny ako úradného jazyka. Podľa Borguľu išlo o zneužitie situácie zo strany politikov SMK. "Samozrejme, žiadne z požiadaviek nie sú a ani nebudú pre Sme rodina témou," upozornil.



Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba si myslí, že Matovič nezvolil vhodnú formu, ako si pripomenúť výročie Trianonu, dôležitého medzníka pre históriu Slovákov. Zdôraznil, že maďarská menšina je obohatením slovenskej štátnosti a má možnosti rozvíjať svoje práva a tradície. Matovičov spôsob však na výročie Trianonu podľa Tarabu nahral šovinistom a iredentistom rozvíjajúcim témy, ktoré nie sú aktuálne ani v samotnej národnostnej menšine. "Nepotrebujeme, aby sa tu pri ekonomickej pandémii, ktorá sa na nás valí, rozdúchavali aj etnické konflikty," upozornil.



Podľa opozičného poslanca Erika Tomáša (Smer-SD) je v prípade Trianonu potrebné citlivo si pripomenúť tento dôležitý moment v histórii a spolunažívaní Slovákov a Maďarov. "Pán Matovič však prejavil aj v tomto prípade amaterizmus a keď sa to zvrhlo, vyhovoril sa na iných," povedal.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNo Michal Šipoš vyzval Tomáša, aby nezneužíval tému. Zdôraznil, že podujatie, ktoré zorganizoval Matovič, malo byť symbolickým podaním ruky a gestom zdôrazňujúcim, že všetci obyvatelia SR, nech už je ich materinský jazyk akýkoľvek, sa majú na Slovensku cítiť doma. "Žiaľ, SMK túto myšlienku zneužilo na provokáciu," skonštatoval. Požiadavky SMK nepovažuje za legitímne.