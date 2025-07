Bratislava 13. júla (TASR) - Za kúpanie v tatranských plesách hrozí pokuta. Blokovo ju môže uložiť strážna služba do výšky 300 eur, v správnom konaní môže byť suma aj 3000 eur. Výška blokovej pokuty závisí vždy od konkrétnej situácie. Pre TASR to uviedla Nina Obžutová z komunikačného oddelenia Tatranského národného parku (TANAP).



Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je podľa zákona od tretieho stupňa ochrany zakázaný. „Zákon predstavuje nadradenú právnu normu nad Návštevným poriadkom národného parku, takže aj keď ten explicitne kúpanie v plesách, vodných tokoch a vodopádoch nezakazuje, táto činnosť nie je možná, lebo by ňou došlo k porušeniu zákona. Žiaden turistický chodník nevedie totiž hladinou plesa, alebo korytom vodného toku,“ priblížila Obžutová.



Strážcovia sa podľa nej snažia previnilcom vysvetliť, akého priestupku sa dopustili a vyzvú ich, aby od svojho konania upustili. V prípade závažných porušení, alebo ak sa správajú návštevníci arogantne, niekedy až agresívne, stráž má možnosť využiť svoje práva na najvyššiu sadzu. „Na prvom mieste je ochrana prírody a biotopov vzácnych druhov,“ podotkla Obžutová.