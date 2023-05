Za ľudí: Ak bude vláda zle nastavená, môže to situáciu skomplikovať

Bratislava 7. mája (TASR) - Ak bude vláda zostavená prezidentkou Zuzanou Čaputovou zle nastavená, môže to situáciu do konania parlamentných volieb výrazne skomplikovať. Vyhlásila to strana Za ľudí.



Strana ďakuje dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi za jeho pôsobenie. "Zmena vlády prichádza práve v čase, keď sú potrebné dôležité rozhodnutia. Ak bude vláda pani prezidentky zle nastavená, môže to celú situáciu do konania parlamentných volieb výrazne skomplikovať, budeme to pozorne sledovať a naďalej prinášať konštruktívne riešenia," doplnila strana v stanovisku.



Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to v nedeľu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie a menej riskantné než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám, ktoré majú byť 30. septembra.