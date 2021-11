Za ľudí chcú motivovať na očkovanie skrátením platnosti COVID passu

Bratislava 25. novembra (TASR) – Strana Za ľudí navrhuje prijať opatrenia na motiváciu ľudí na očkovanie. Na deväť mesiacov by napríklad chcela skrátiť platnosť COVID passov a zaočkovaných seniorov nad 65 rokov odmeniť rekreačným voucherom. Predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová o tom informovala na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dodala, že v súčasnej situácii je strana za prerušenie prezenčnej výučby v stredných a vysokých školách.



Jasné zvýhodňovanie očkovaných a zavádzanie motivačných opatrení cielených na staršiu vekovú skupinu chcú Za ľudí presadzovať aj pri najbližšom prehodnocovaní zákazu vychádzania. „Ak nepomôže ani jedno, ani druhé, sme otvorení diskusii o povinnom očkovaní pre 55 plus. To sme deklarovali aj premiérovi na koaličnej rade,“ skonštatovala Remišová. Zdôraznila, že tzv. lockdown problémy iba odsúva.



Lekárov, zdravotné sestry, ale aj ďalších zamestnancov nemocníc by strana odmenila rekreačným voucherom, ktorý by mohli využiť v slovenských hoteloch a reštauráciách. Podporili by sa tak podľa nej aj sektory najzasiahnutejšie obmedzeniami.



Prácu zdravotníkov, ktorí pracujú s infikovanými, navrhujú dočasne zaradiť do tretej kategórie, teda medzi práce s vysokou mierou zdravotného rizika.



Motiváciu na očkovanie by podľa Za ľudí mohli zvýšiť podporné kampane zo strany zdravotných poisťovní a zvýhodnenie očkovaných v zdravotných balíčkoch. Fungovať by podľa nich mala aj 24-hodinová linka pre poistencov, kde by dostali psychologickú podporu, napríklad pre odloženú operáciu. Apelujú tiež na zvýšenie dostupnosti monoklonálnych protilátok pre rizikových pacientov.