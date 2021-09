Za ľudí dementuje slová P.Pčolinského o odchode dvoch poslancov do KDH

Bratislava 27. septembra (TASR) - Strana Za ľudí dementovala tvrdenie podpredsedu Sme rodina Petra Pčolinského, že dvaja poslanci sú na odchode zo Za ľudí do KDH. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia strany Za ľudí.



"Nikto nikam neodchádza, vylúčil to aj kolega v televíznej relácii, strana Za ľudí má 700 členov, riadne pracuje a predkladá konštruktívne a rozumné návrhy na zlepšenie Slovenska," zdôraznili.



Pčolinský v nedeľnej (26. 9.) diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 povedal, že "pani Remišová má štyroch poslancov, z toho dvaja sú na odchode do KDH".