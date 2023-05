Za ľudí: EÚ je spoločenstvom, kde SR civilizačne či historicky patrí

Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je spoločenstvo krajín, kde Slovensko civilizačne, kultúrne aj ekonomicky patrí. EÚ potrebuje riešiť viaceré vypuklé problémy, no napriek tomu zostáva jedinečným projektom založeným na vzájomnej podpore a spolupráci. Uviedla to v pondelok strana Za ľudí pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.



"Musíme efektívnejšie zabezpečiť energetickú bezpečnosť v Európe, ako aj strategickú autonómiu pri viacerých dôležitých surovinách, poraziť infláciu, ktorá je problémom v celej Európe, ale aj zaviesť prísnejšie pravidlá proti korupcii vzhľadom na nedávny rozsiahly korupčný škandál v Európskom parlamente, ktorý sa dotýkal najvyšších predstaviteľov europarlamentu," povedala predsedníčka strany a dočasne poverené vicepremiérka Veronika Remišová.



EÚ napriek problémom podľa jej slov zostáva jedinečným projektom založeným na vzájomnej podpore a spolupráci. Podotkla, že v septembrových parlamentných voľbách sa bude rozhodovať aj o tom, či si Slovensko naďalej zachová európsky kurz.



Remišová skonštatovala, že hlas Slovenska v EÚ nebol nikdy silnejší ako v súčasnosti. Poukázala, že sa nám podarilo presadiť viaceré spoločné riešenia. Avizovala, že v máji organizuje v Bratislave rozšírený kohézny samit. "Budeme na ňom s ministrami krajín V4 a ďalších krajín spolu s Európskou komisiou hovoriť o lepšej pomoci pre menej rozvinuté regióny a nastavení podpory zo strany EÚ pre regionálny rozvoj po skončení súčasného eurofondového obdobia," dodala.



Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.