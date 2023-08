Za ľudí: Hrozí, že 500 ľudí z najzraniteľnejších komunít príde o prácu

Bratislava 16. augusta (TASR) - Vláda nechce predĺžiť národný projekt obnovy hradov, ktorý vytváral pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných. Teraz však hrozí, že 500 ľudí z najzraniteľnejších komunít príde o prácu. V stredu na to upozornila podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková.



"Projekt zamestnával dlhodobo nezamestnaných, ktorí nepoberali dávky, riadne pracovali a získavali pracovné návyky a zároveň pomáhali zachrániť a obnoviť naše národné a kultúrne dedičstvo. Národný projekt, keď mu hrozil zánik, sa nám podarilo rozbehnúť ešte počas našej vlády s pomocou ministerstva pre regionálny rozvoj pod vedením Veroniky Remišovej a dnes ho Európska komisia hodnotí ako jeden z najlepších projektov," uviedla Lečšáková s tým, že vláda odborníkov by mala v tomto projekte pokračovať.



V projekte sa obnovuje 25 hradov a finančné ohodnotenie 500 ľudí, ktorí v projekte pracujú, je hradené z prostriedkov Európskej únie (EÚ). Výrazná časť z týchto príjmov sa podľa strany Za ľudí vracia späť do štátneho rozpočtu formou daní a odvodov. Vďaka práci na obnove hradov je tiež podporený cestovný ruch.



"Najväčšou hodnotou je však sociálna integrácia. Ľudia, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, vďaka tomuto projektu získali pracovné návyky a projekt poskytuje rodinám samostatnosť a zbavenie sa závislosti od sociálneho systému," vyjadrila sa Leščáková. Vláde podľa Leščákovej na 500 pracovných miestach nezáleží a je to nezodpovedné.