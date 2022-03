Za ľudí je za vstup Ukrajiny do Európskej únie

Dobrovoľník jednotiek územnej obrany ukrajinskej armády stojí v kráteri po explózii neďaleko zničenej ubytovne v ukrajinskom meste Brovary nv utorok 1. marca 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. marca (TASR) - Strana Za ľudí plne podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii (EÚ). Uviedla to jej predsedníčka a vicepremiérka Veronika Remišová. SaS podľa hovorcu Ondreja Šprláka súhlasí s tým, aby sa Ukrajina stala kandidátskou krajinou na vstup do EÚ. Mimoparlamentný Hlas-SD si myslí, že približovanie Ukrajiny k EÚ je prínosné pre Slovensko, predovšetkým pre jeho východnú časť.uviedla pre TASR Remišová s tým, že v utorok na samite ministrov vo francúzskom Rouene vyzvala členské štáty, aby sa zaoberali urýchleným prijatím Ukrajiny do EÚ.Vicepremiérka tiež uviedla, že konkrétny postup by mal byť založený na piatich bodoch. Treba podľa nej pokračovať v podpore mierových rokovaní až do odchodu okupačných vojsk z Ukrajiny, ďalej čo najskôr udeliť Ukrajine status kandidátskej krajiny na vstup do EÚ a začať rokovania o vstupe. Ukrajine by sa mal podľa Remišovej poskytnúť tiež veľký balík humanitárnej pomoci a pomoci pri obnove infraštruktúry a ekonomiky. Čo najskôr tiež treba dokončiť proces ekonomickej integrácie Ukrajiny a jej začlenenie do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a v horizonte niekoľkých rokov dokončiť rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ.Možnosť hlbšej ekonomickej integrácie s EÚ by mala byť podľa Remišovej otvorená v budúcnosti aj pre Ruskú federáciu.Hlas-SD tvrdí, že dôležité bude nájsť dohodu členských štátov o poskytnutí kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu, túto požiadavku je strana pripravená podporiť.uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Približovanie Ukrajiny k EÚ je podľa strany aj v záujme SR, keďže ide o nášho suseda s viac ako 40-miliónovým trhom.dodala hovorkyňa Hlasu-SD.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok (28. 2.) podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Ešte predtým vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.