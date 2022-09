Slovenskí politici komentujú návrh EK pozastaviť eurofondy Maďarsku

Bratislava 19. septembra (TASR) - Návrh Európskej komisie (EK) pozastaviť Maďarsku časť eurofondov pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii je dočasným opatrením, kým Maďarsko neurobí v daných oblastiach nápravu. Pre TASR to uviedla koaličná strana Za ľudí s tým, že by návrh podporila.



"Keďže ide o peniaze z rozpočtu EÚ, do ktorého prispieva aj Slovensko, tento návrh by sme podporili. Cieľom však je, aby Maďarsko dosiahlo nápravu," uviedla strana v stanovisku.



Podotkla, že Maďarsko má dlhodobo problém s verejným obstarávaním a s národným auditom, ktoré nefungujú podľa prísnych európskych pravidiel. "Preto EK navrhuje, aby sa Maďarsku pozastavili nielen platby, ako to bolo u nás, ale aj podpisovanie nových zmlúv. Je to aj príklad pre ľudí na Slovensku, ktorí spochybňujú prísne postupy vo verejnom obstarávaní a audite," skonštatovala strana.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) skonštatoval, že EK koná v zmysle toho, na čom sa dohodli členské krajiny EÚ pri schvaľovaní rozpočtu EÚ na sedem rokov. Verí, že v rámci mesačnej lehoty Maďarsko príjme potrebné opatrenia, aby k pozastaveniu financií nedošlo. V prípade potreby je podľa neho Slovensko pripravené podporiť predĺženie lehoty, aby malo Maďarsko viac času na rokovanie s EK.



Návrh eurokomisie odmieta predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár aj predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Vo víkendovej televíznej diskusnej relácii sa zhodli, že Slovensko by malo rozhodnutie vetovať. "Aj na vláde aj koalícii za nás poviem, že budeme tento názor vetovať," vyhlásil Kollár.



Maďarsku by mali pozastaviť približne 7,5 miliardy eur. Rozhodnutie EK je prvým prípadom postupu na základe nového sankčného mechanizmu, ktorý má chrániť právny štát. EÚ nové finančné sankcie zaviedla pred dvoma rokmi práve v reakcii na to, čo Brusel označuje za podkopávanie demokracie v Poľsku a Maďarsku.