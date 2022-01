Za ľudí: Zníženie kvóra pre národnostné strany je nevykonateľné

Bratislava 22. januára (TASR) - Návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) o znížení kvóra na vstup do parlamentu na tri percentá pre národnostné strany je nevykonateľný. Myslí si to strana Za ľudí. Znižovať kvórum len pre národnostné strany považuje za diskriminačné. SaS vyhlásila, že v koalícii sa o znižovaní kvóra zatiaľ nehovorilo. Gyimesi by tiež chcel zvýšiť počet volebných obvodov zo súčasného jedného na dvanásť. SaS s tým nesúhlasí.



"Nepoznáme konkrétny návrh zákona, ale pokladáme ho za nevykonateľný. Podľa čoho sa bude posudzovať, či je strana národnostná alebo nie? Aj strana Za ľudí má medzi členmi príslušníkov národnostných menšín, či už sú to Maďari alebo Rusíni a veľmi oceňujeme, že sa zapájajú do politického a verejného života. Znižovať kvórum len pre národnostné strany pokladáme za diskriminačné. Nie je dobré takýmto spôsobom rozdeľovať spoločnosť na národnostnom princípe. Je dôležité, aby sme zachovali férový a rovnaký prístup pre všetkých občanov Slovenska," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie strany Za ľudí.



SaS potvrdila, že diskusie v koalícii sa vedú. "Ale o znižovaní kvóra sa zatiaľ nič nehovorilo. Naše stanovisko tým pádom predstavíme až v momente, keď sa takýto návrh objaví," povedal hovorca strany Ondrej Šprlák.



Zvýšenie volebných obvodov považuje SaS za chybu. "Naopak, podporujeme myšlienku, že veľkosť volebného obvodu má kopírovať teritórium, pre ktoré sa schvaľuje legislatíva volenými poslancami. Takýto režim má totiž z nášho pohľadu v tejto chvíli viac výhod ako nevýhod," skonštatoval štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus pôsobiaci v SaS. S cieľom zvýšiť regionálnu legitimitu volených poslancov je strana pripravená diskutovať o zmene váhy preferenčných hlasov aj ďalších úpravách volebného systému. "Medzi také patrí napríklad ďalšie spájanie volieb (prezidentských a do Európskeho parlamentu), či výrazné zjednodušenie voľby zo zahraničia, vrátane možnosti tzv. predčasnej voľby," dodal Klus.



Gyimesi v uplynulom týždni v reakcii na výsledky sčítania obyvateľov povedal, že v koalícii sa diskutuje o volebnej legislatíve. Vzhľadom na stav maďarských strán treba podľa neho znížiť kvórum na tri percentá pre národnostné menšiny. V koalícii je podľa neho tiež vášnivá debata o zvýšení počtu volebných obvodov, Gyimesi navrhuje 12 obvodov.