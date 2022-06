Za ľudí: Návrh príspevku je prvým krokom do ďalších rokovaní o platoch

Bratislava 25. júna (TASR) - Strana Za ľudí berie návrh o jednorazových 500-eurových odmenách pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe ako prvý krok do ďalších rokovaní o zvyšovaní platov v tejto sfére. Strana reagovala na návrh príspevku, ktorý v sobotu oznámili predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽANO).



"Zároveň považujeme za dôležité dofinancovanie platov pre zamestnancov, spadajúcich pod originálne kompetencie samospráv a zamestnancov zariadení sociálnych služieb," uviedla strana v tlačovom vyhlásení.



Predsedníčka strany Veronika Remišová zároveň zdôraznila nevyhnutnosť návratu k normálnemu fungovaniu koalície, pozitívne preto vníma i výzvu Matoviča, aby OĽANO a SaS ukončili vzájomné spory v prospech spoločnosti. "Pevne verím, že Richard Sulík a jeho kolegovia z SaS podanú ruku zo strany OĽANO prijmú, čo samozrejme vyžaduje aj dodržiavanie pravidiel v rámci koalície. Práve vzájomný rešpekt a dodržiavanie pravidiel sú dôležité na to, aby sme mohli konštruktívne plniť úlohy, ktoré od nás občania vyžadujú," uviedla.



Štát by mohol v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe vyplatiť jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to ako svoj návrh uviedli predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič. Deklarovali, že na poskytnutie výdavkov našli zdroje. O návrhu bude vláda rokovať s odborármi. Heger s Matovičom tiež uistili o ambícii hľadať riešenie pre zvyšovanie platov v budúcom roku.