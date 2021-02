Za ľudí názor na vakcínu Sputnik V nemení, Kmec by ju doviezol

Bratislava 28. februára (TASR) – Koaličná strana Za ľudí názor na ruskú vakcínu Sputnik V nemení, povedal v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Naopak, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kmec z mimoparlamentnej strany Hlas-SD uviedol, že vakcína by sa mala doviezť.



Valášek pripomenul, že vakcín prichádza do členských krajín Európskej únie menej, ako bolo pôvodne zazmluvnených. "Je dôležité hľadať vakcíny aj inde, ale bezpečne," povedal. Kmec podotkol, že dopyt po vakcínach stále prevyšuje ponuku. Poznamenal, že Európska komisia sa len úzko špecializovala na západné spoločnosti. Pýta sa, prečo nešla do rokovania aj s Ruskom. "Vyzerá to, že je to veľmi úspešný projekt, možno aj viac ako AstraZeneca," dodal.



Strana Za ľudí podľa Valáška chce nakupovať a očkovať ľudí len tými vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou. Je však rád, že sa zháňajú vakcíny a očkuje sa. Kmec tvrdí, že ruská vakcína by sa mala doviezť. "Dajme to na rozhodnutie ministra zdravotníctva. Je to experimentálna tretia fáza, prebieha v rôznych krajinách sveta. Myslím si, že ľudia s informovaným súhlasom a so svojím podpisom by sa mohli dať zaočkovať v rámci tretej experimentálnej fázy," povedal. Tvrdí, že je skeptický v súvislosti s vyhláseniami premiéra, ktorý uviedol, že by na Slovensko mohli prísť dva milióny tejto vakcíny. Podľa jeho informácií by vedeli momentálne doviezť desiatky tisícok ruských vakcín.



Kmec tvrdí, že je chyba, keď sa na Slovensku zmenila očkovacia stratégia. Podľa neho je potrebné sa zamerať na staršie ročníky ľudí. Valášek poznamenal, že sa musia chrániť najzraniteľnejšie ročníky, avšak je dôležité pozerať sa aj na nevyhnutne dôležitých ľudí.



V rámci plánu obnovy Kmecovi stále chýba materiál, ktorý, ako tvrdí, mal byť pripravený do konca februára. Podľa Valáška sa na ňom pracuje už viac ako pol roka a existuje. Ako doplnil, diskusia k nemu mohla byť aj verejnejšia. Zároveň dodal, že je čas ešte dva mesiace, aby materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.