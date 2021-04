Za ľudí nepodporí návrh Hajšelovej o kolúznej väzbe, Smer a Hlas sú za

Bratislava 21. apríla (TASR) - Strana Za ľudí nepodporí návrh poslankyne Národnej rady (NR) SR za Sme rodina Petry Hajšelovej o skrátení kolúznej väzby. Skonštatoval to podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga. Podporu Hajšelovej návrhu avizujú poslanci okolo Petra Pellegriniho. Smer-SD hovorí, že návrh je dobrým základom na diskusiu. Šeliga pripomenul, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravila vlastný návrh, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. OĽANO hovorí, že na podpore návrhu Hajšelovej nie je v koalícii zhoda.



"Nerozumieme, prečo sa pani Hajšelová rozhodla, ako sa rozhodla," poznamenal Šeliga s tým, že v koalícii budú naďalej rokovať, aby sa našla dohoda. Nechce, aby Hajšelovej návrh prešiel s podporou opozície. Kolíková a lídri koalície sa podľa Šeligu dohodli na tom, že idú rokovať o spoločnom postupe bez podpory Smeru-SD a Hlasu-SD.



Kolíková ako ministerka spravodlivosti zodpovedná za túto oblasť diskutovala podľa Šeligu aj s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Dodal, že návrh môže teraz pripomienkovať verejnosť a diskutovať o ňom.



Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že podľa dohody má každý zástupca koaličnej strany rokovať s Kolíkovou, kde sa oboznámi s jej návrhom. "Dohoda na zákone pani Hajšelovej nie je, my budeme dodržiavať dohody," uviedol.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu avizoval, že Hajšelovej návrh je dobrým základom na diskusiu. Zopakoval, že sa musí skončiť využívanie väzby ako "mučiaceho nástroja", kde ľudia sedia nezákonne. "Budeme hlasovať za zmeny, ako budú predložené do národnej rady," reagoval Fico s tým, že Smer-SD by mohol v druhom čítaní predložiť aj vlastné návrhy.



Ministerka v stredu reagovala, že si nevie predstaviť, že by sa právna úprava Trestného poriadku týkajúca sa kolúznej väzby prijímala inak ako prostredníctvom vládneho návrhu zákona s riadnym pripomienkovaným konaním.



Poslanecký návrh Hajšelovej upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu iných typov väzby zo siedmich mesiacov na šesť. Skrátiť chce tiež lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.



Kolíková navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Ak sa takéto správanie nepreukáže, nebude ju možné ďalej predĺžiť.