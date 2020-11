Za ľudí nesúhlasí so zvyšovaním pokút pre zdravotníkov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Strana Za ľudí nesúhlasí so zvyšovaním pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ministerstvu zdravotníctva navrhne, aby bod z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou vypustilo. Parlament má novelu prerokovať na najbližšej schôdzi. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany.



„Je absolútne nevhodný čas zvyšovať pokuty pre zdravotníkov. Práve dnes ich potrebujeme v prvej línii, pomáhajú nám v boji s pandémiou nového koronavírusu, zachraňujú životy a my im chceme zvyšovať pokuty," uviedla predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Dodala, že bod nepodporia. Jeho vypustenie navrhne aj koaličným partnerom.



Novela zákona podľa strany presúva viaceré kompetencie z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rezort zdravotníctva. Strana Za ľudí s tým má problém. „Navrhovaná novela odoberá mnohé kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a je to v rozpore s programovým vyhlásením vlády," povedala poslankyňa a členka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Andrea Letanovská.



Úradu by tak podľa novely zostalo len prešetrenie podnetov k zdravotnej starostlivosti, udeľovanie pokút a vykonávanie pitiev, podotkla Letanovská. „Všetky ostatné kompetencie si chce zobrať ministerstvo zdravotníctva. Máme veľký problém s tým, že celá regulácia zdravotníctva by sa spolitizovala," doplnila.



Novelu zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou kritizujú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Tvrdia, že má pre nich zaviesť neprimerané až likvidačné pokuty. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady SR, aby takýto návrh neodobrili.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že zámerom súčasného vládneho návrhu zákona, o ktorom má hlasovať parlament, je priblíženie sa pôvodnému zámeru zákonodarcu, a to tak, aby sa vo výške pokút odrážal makroekonomický vývoj v spoločnosti.