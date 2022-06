Za ľudí nevylučuje, že voči Sulíkovi môžu vyvodzovať zodpovednosť

Bratislava 3. júna (TASR) - Strana Za ľudí nevylúčila, že voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) môžu v koalícii vyvodzovať zodpovednosť, no táto otázka podľa nich bude na stole len vtedy, ak minister hospodárstva nedokáže zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky ropy a plynu. Pre TASR to uviedla strana Za ľudí, reagovala tak na výzvu, ktorú Sulíkovi adresoval poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO). Strana zároveň podčiarkla, že partneri by mali svoje spory riešiť na rokovaniach a že odvolávanie ministra nemôže stáť na teoretických úvahách poslanca Gyimesiho.Strana Za ľudí poznamenala, že rokovania v súvislosti s dodávkami prebiehali v rámci rezortov strany SaS. O jeho odchode z funkcie má podľa strany význam hovoriť na základe reálnych skutočností a nielen teoretických úvah.reagovala strana na otázky, či podporí prípadné odvolávanie ministra hospodárstva.Strana zároveň poznamenala, že rafinérie napojené na ropovod Družba kupujú aktuálne ruskú ropu so zľavou, pretože ju má Rusko problém predať inde. Zľavu však podľa strany neprenášajú na spotrebiteľov na Slovensku, ktorí platia na čerpacích staniciach často podobné alebo vyššie ceny, ako ľudia v krajinách, ktoré ruskú ropu nedovážajú a nemajú ani nižšie dane na palivá.Výsledok strana vidí v tom, že rafinériám prudko rastú zisky a robia všetko preto, aby ich takto udržali čo najdlhšie. Za dôležitú považuje otázku, čo s týmito nadmernými ziskami urobiť.dodala.Gyimesi vyhlásil, že minister hospodárstva nevyužil príležitosť na dohodnutie lepších podmienok pre Slovensko v súvislosti s embargom EÚ na dovoz ruskej ropy a poškodil Slovensko. Dôsledkom môžu byť podľa neho zrušenie plánovaných investícií do rafinérie Slovnaft, vyššie ceny či nedostatok motorových palív alebo dokonca ukončenie činnosti rafinérie. Sulíka preto vyzval na odchod z funkcie.