Za ľudí očakáva ubezpečenie ohľadom aktivity ruských diplomatov

Bratislava 18. apríla (TASR) - Vyhostenie 18 ruských diplomatov z Českej republiky pre mimoriadne závažné podozrenia by malo znamenať, že nás naše bezpečnostné zložky ubezpečia, že máme pod kontrolou aktivity ruských diplomatov na Slovensku. V stanovisku to uviedla strana Za ľudí.



"Rovnako očakávame podrobnejšie informácie k tomu, čo sa stalo, aj od nášho rezortu diplomacie, ktorý je v úzkom kontakte s našimi partnermi v zahraničí," skonštatovala strana Veroniky Remišovej.



Český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.



Rusko následne pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.