Za ľudí: Od vlády očakáva pokračovanie v pomoci ľuďom i očistu krajiny

Bratislava 2. júna (TASR) - Strana Za ľudí považuje za dôležité pokračovať v prijímaní opatrení proti inflačnej a energetickej kríze a zachovanie kontinuity boja za očistu krajiny. Predsedníčka strany Veronika Remišová to na piatkovom stretnutí tlmočila predsedovi vlády SR Ľudovítovi Ódorovi.



Premiéra upozornila na nevyhnutnosť minimalizovať negatívne zasahovanie tajnej služby do práce polície. "Tajná služba má napomáhať v boji proti organizovanému zločinu a trestnej činnosti, a nie živiť rozkladné procesy v bezpečnostných zložkách," zdôraznila Remišová. Ódora vyzvala na výmenu šéfa SIS.



Od kabinetu predsedníčka strany Za ľudí takisto očakáva, že bude riešiť situáciu s výstavbou nemocnice v Martine v rámci financovania z plánu obnovy. "Rovnako by sa z plánu obnovy mali financovať i ďalšie štátne nemocnice, napríklad v Prešove či Banskej Bystrici," upozornila Remišová.



Predseda vlády začal v pondelok (29. 5.) stretnutia s lídrami politických strán, ich predmetom je predstavenie priorít vlády a príprava jej programového vyhlásenia, rovnako tak diskusia o možnom získaní dôvery v parlamente.