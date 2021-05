Za ľudí plne podporuje Kolíkovú, tá sa má stretnúť s premiérom

Bratislava 9. mája (TASR) - Koaličná strana Za ľudí plne podporuje svoju ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a verí, že premiér Eduard Heger (OĽANO) jednoznačne odmietne útoky, ktoré na ňu smerujú. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré podpísalo celé vedenie strany a všetci jej poslanci. Za ľudí ďalej informovalo, že Kolíková sa má spolu so šéfkou strany Veronikou Remišovou stretnúť s premiérom Hegerom v nedeľu.



"Všetky informácie, ktoré boli účelovo vytrhnuté z kontextu, Mária Kolíková úplne zrozumiteľne vysvetlila a jasne dokázala, že nikdy nekonala v rozpore nielen so zákonom, ale ani s dobrými mravmi," zdôraznili s tým, že absolútne odmietajú tvrdenia Smeru-SD, ale aj slová niekoľkých koaličných poslancov zo strany OĽANO, ktorí sa snažia účelovo spochybniť ministerku spravodlivosti.



Strana ďalej vyhlásila, že iba v prípade vzájomnej podpory a dôvery je možná nielen spolupráca na dôležitej reforme justície a očiste spravodlivosti, ale aj na podpore celého programového vyhlásenia vlády.



Národná rada (NR) SR má o vyslovení nedôvery ministerke na návrh opozičného Smeru-SD rokovať v pondelok (10. 5.). Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť okrem iného podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej predsedníctve Kolíková v minulosti figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.



Poslanci koaličných strán SaS a Za ľudí deklarujú ministerke podporu. Stojí za ňou zatiaľ aj hnutie Sme rodina. Za jej odvolanie by nemalo hlasovať ani OĽANO. Hnutie však spíše všetky nejasnosti okolo Kolíkovej súvisiace s prenájmom budovy, v ktorej sídli jej rezort. Následne jej ich predloží na vysvetlenie. O všetkých závažných zisteniach má informovať aj premiéra Hegera.