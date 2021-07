Za ľudí podľa Remišovej podporuje zvýšenie zaočkovanosti

Bratislava 6. júla (TASR) - Strana Za ľudí podporuje zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku, aj preto vyzvala počas pondelkovej tlačovej konferencie líderka strany a ministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová občanov na to, aby sa dali zaočkovať.



"Vidíme, že miera zaočkovanosti je na Slovensku stále nízka," uviedla. Ako tvrdí, podporujú aj výhody pre zaočkovaných. Podľa nej každý jeden občan, ktorý sa dá zaočkovať, pomáha sebe, svojej rodine a Slovensku. Rovnako, ako tvrdí, každý jeden občan môže pomôcť k tomu, aby tretia vlna v krajine bola slabšia.



Poukázala na skutočnosť, že Slovensko je zatiaľ medzi krajinami s najnižším počtom nakazených delta variantom. "Ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať, pretože majú nejaké zdravotné problémy, tí by mali mať testovanie zadarmo," povedala Remišová. Zároveň si vie predstaviť, že by v niektorých konkrétnych prípadoch mali alebo nemali mať občania nárok na štyri antigénové testovania mesačne zadarmo.