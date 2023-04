Za ľudí: Pol roka pred voľbami nie je ideálny čas na riešenie reformy

Bratislava 20. apríla (TASR) - Pol roka pred predčasnými parlamentnými voľbami nie je ideálne načasovanie na riešenie tak komplexnej a závažnej problematiky, ako je reforma územnej správy. Pre TASR to uviedla strana Za ľudí na margo plánovanej reformy z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Reforma si vyžaduje celospoločenskú diskusiu so zapojením odborníkov, predstaviteľov samospráv aj dotknutej verejnosti," tvrdí Za ľudí. Strana pripomína, že vo svojom programe navrhovala zriadenie celoštátnej komisie pre reformu územnosprávneho členenia. Tá by ju mala nastaviť tak, aby jej súčasťou boli viaceré náležitosti. Ide o audit a nový model financovania pre efektívny rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov či rozvoj Slovenska na báze spolupráce miest a obcí v prirodzených mestských regiónoch. Týka sa to tiež zjednodušenia pravidiel prenosu kompetencií na spoločné úradovne pre lepšie využitie financií a skvalitnenie služieb či zmenu financovania samospráv.



MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.



Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.