Za ľudí: R. Fico chce predčasné voľby, aby sa vyhol spravodlivosti

Bratislava 10. októbra (TASR) - Blokovanie pomoci pre dôchodcov, podniky a rodiny zo strany Roberta Fica je obzvlášť v čase celoeurópskej krízy, ktorá sa na Slovensko valí, podraz na občanov Slovenskej republiky. Jediným dôvodom na predčasné voľby je, že sa chce vyhnúť spravodlivosti a svojich kumpánov dostať z väzenia. Strana Za ľudí to uviedla pre TASR v reakcii na návrh Smeru-SD o dohode na podpore nevyhnutných zákonov a termíne predčasných volieb.



"Výhovorky Roberta Fica, prečo nechce podporiť riešenia pre ľudí na prežitie energetickej krízy sú trápne a hlavne poškodzujú občanov. Robert Fico je poslancom Národnej rady, berie za to kráľovský plat a jeho jedinou robotou má byť práca v záujme občanov Slovenska," skonštatovala strana.



Ako komentovala, neexistuje žiadne právo poslanca na obštrukcie, neotvorenie schôdze alebo blokovanie činnosti parlamentu. Takéto správanie je podľa Za ľudí v rozpore so sľubom poslanca. "Obzvlášť v čase celoeurópskej krízy, ktorá sa na Slovensko valí, je blokovanie pomoci pre dôchodcov, podniky a rodiny zo strany Roberta Fica podraz na občanov Slovenskej republiky," poznamenali.



Za ľudí pripomína, že Fico ako premiér predčasné voľby kritizoval ako nelegitímne a popretie výsledkov riadnych volieb. Ako upozornili, v pondelok začal "ďalší v poradí z mnohých súdov s presahom do vlád Roberta Fica", súd v kauze Mýtnik s Jozefom Brheľom. Nečudujú sa preto, prečo Fico vehementne presadzuje predčasné voľby.



"Strana Za ľudí odmieta hrať túto hru proti občanom a vyzýva Roberta Fica a jeho poslancov, aby si plnili svoje povinnosti v parlamente a konali v záujme ľudí, a nie v záujme oligarchov a zločineckých skupín," dodali v stanovisku.



Fico navrhol dohodu medzi predsedami vládnych strán, parlamentných opozičných strán a nezaradenými poslancami. Súčasťou dohody má byť garantovanie schopnosti Národnej rady SR prijať nevyhnutné zákony proti zdražovaniu a pre dostatok energií, na ktorých sa strany dohodnú. Druhým bodom dohody má byť stanovenie presného legislatívneho postupu, ktorý bude viesť k predčasným voľbám v prvej polovici roka 2023.