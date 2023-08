Za ľudí: Smer, Hlas i ďalšie strany by nemali zneužívať zásahy polície

Bratislava 17. augusta (TASR) - Strana Za ľudí vyzvala strany Smer-SD, Hlas-SD i ďalšie strany, aby nezneužívali zásahy polície na svoju politickú kampaň a nechali orgány činné v trestnom konaní riadne pracovať. Uviedla to v stanovisku predsedníčka strany Veronika Remišová.



"Robert Fico nazýva zásah polície v bezpečnostných zložkách štátnym prevratom. Fico zavádza verejnosť o štátnych prevratoch vždy, keď mu tečie do topánok, alebo keď zakrýva špinavosti svojich ľudí," zdôraznila Remišová. Tvrdí, že šéf Smeru-SD je odtrhnutý od demokratických hodnôt a bez akýchkoľvek zábran. "Polícia má v zmysle zákona povinnosť konať bez ohľadu na to, či je pred voľbami alebo nie, a bez ohľadu na to, či sa to Robertovi Ficovi páči," dodala.



Považuje za nešťastné, že ministerstvo vnútra je bez ministra, pretože polícia tak musí čeliť "zvráteným útokom niektorých strán bez opory v odborne zdatnom ministrovi".



Fico označil aktuálne dianie na Slovensku za policajný prevrat a prevrat v bezpečnostných zložkách. Podľa jeho slov bude Smer-SD iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR.



Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry mali počas zásahu vo štvrtok ráno zadržať minimálne dve osoby. Má ísť o členov bývalého tímu Oblúk z policajnej inšpekcie. Zasahovať mali aj v dome riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča a bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove SIS aj Národného bezpečnostného úradu. Informovali o tom viaceré slovenské médiá.