Za ľudí: Vláda sa musí zaoberať problémami, nie osobnými škriepkami

Bratislava 20. augusta (TASR) - Napriek tomu, že osobné animozity a škriepky možno aj v koaličnom partnerstve pochopiť, nesmú brániť tomu, aby vláda riešila zložité problémy, ktoré krajinu čakajú. Pred sobotňajším rokovaním koalície v Bôriku to uviedli predstavitelia strany Za ľudí Dušan Velič a Viera Leščáková.



"Nemôžeme strácať čas osobnými animozitami, ak máme riešiť energetickú bezpečnosť krajiny v nastávajúcom období," prízvukoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič. "Verím, že to chápu aj naši partneri v koalícii," dodal.



Leščáková zdôraznila, že práve s ohľadom na výzvu pri zabezpečení energetických dodávok by minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nemal opúšťať svoj post a mal by niesť počas vykurovacej sezóny zodpovednosť za rezort.



Za ľudí na rokovaní nebude zastupovať predsedníčka strany Veronika Remišová, jej kolegovia ju ospravedlnili s poukázaním na nevyhnutný oddych po náročnom pracovnom programe v ostatnom období.



Kríza v koalícii sa vyostrila po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Igora Matoviča (OĽANO). SaS a OĽANO sa následne obviňovali zo spolupráce s fašistami a z klamstiev. SaS vypovedala koaličnú zmluvu a požaduje odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.