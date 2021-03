Za ľudí žiada odchod I. Matoviča a R. Sulíka z vlády

Bratislava 15. marca (TASR) - Koaličná strana Za ľudí žiada odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ak z funkcie neodíde, strana nevylučuje možnosť vystúpenia z vlády. Ultimáta však dávať nechce. Predčasné voľby odmieta. Za ľudí chce, aby súčasná koalícia pokračovala. Verí, že sa štyri koaličné strany čo najrýchlejšie dohodnú. Vyhlásila to v pondelok vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová a jej stranícki kolegovia.



Remišová si myslí, že spor medzi Matovičom a Sulíkom by vyriešil odchod oboch aktérov. "Je čoraz zrejmejšie, že Sulík a Matovič nevedia riešiť konflikty normálnym spôsobom," povedala Remišová. Predčasné voľby strana Za ľudí považuje za najhoršiu možnosť, podľa nej návrat k moci Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD) by bolo to najhoršie pre krajinu.



"Chceme koalíciu, kde sa dá normálne pracovať," povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zároveň oznámila, že odíde z vlády, ak Matovič zostane premiérom. Vicepremiérka Remišová je pripravená odstúpiť zo svojej funkcie, ak to pomôže vyriešiť súčasnú vládnu krízu a konflikt medzi premiérom Matovičom a vicepremiérom Sulíkom. Vyhlásila to s tým, že svojich postov sú ochotní sa vzdať aj ďalší predstavitelia Za ľudí.



"Kríza by sa mala vyriešiť čo najskôr," uviedla Remišová s tým, že riešenie situácie je v rukách premiéra. "Veríme, že Sulík aj Matovič zahodia svoje ego a urobia štátnické gesto," povedala Remišová. Juraj Šeliga doplnil, že premiér sa s predsedníctvom strany Za ľudí stretne v utorok (16. 3.). Remišová poznamenala, že strana je ochotná urobiť čokoľvek, čo by pomohlo vyriešiť konflikt. Zároveň uviedla, že v strane sú pripravení na všetky alternatívy, konkretizovať ich však nechcela. Za predčasné voľby hlasovať nebudú.







