Politici smútia za kardinálom Tomkom: Bol príkladom viery a pokory

Bratislava 8. augusta (TASR) - Kardinál Jozef Tomko sa za roky svojho života stal významnou osobnosťou s vplyvom nielen na slovenské, ale celosvetové cirkevné dianie. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Pozostalým kardinála vyjadril úprimnú sústrasť.uviedol premiér na sociálnej sieti.Správu o úmrtí kardinála prijal podľa vlastných slov s veľkou ľútosťou.dodal.Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok v Ríme vo veku 98 rokov. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).Život kardinála Tomka bol príkladom viery, pokory a skromnosti a príkladom pre nové generácie duchovných lídrov. K pondelkovému úmrtiu kardinála Jozefa Tomka to vyhlásila strana Za ľudí na sociálnej sieti.uviedla strana a zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine.Zosnulý kardinál podľa nej ešte aj vo vysokom veku ako emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov dôstojne zastupoval Slovensko v Ríme.uviedla strana Za ľudí a dodala, že v kardinálovi Tomkovi stráca Slovensko historickú osobnosť duchovného života.Kardinál Jozef Tomko patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej cirkvi vo Vatikáne, kde svojou múdrosťou a rešpektom otváral dvere predstaviteľom Slovenskej republiky na stretnutia u Svätého Otca. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini.napísal Pellegrini na sociálnej sieti.Múdrosť, nadhľad a zároveň oddanosť kardinála Slovenskej republike boli podľa Pellegriniho inšpirujúce aj pre politikov.uzavrel.Hnutie Sme rodina ocenilo celoživotnú prácu zosnulého kardinála Jozefa Tomka, ktorú zasvätil pomoci ľuďom a vedeniu mladých ľudí na ceste k viere. Hnutie to uviedlo na sociálnej sieti. Zároveň vyjadrilo sústrasť rodine a blízkym zosnulého slovenského kardinála.Hnutie pripomenulo, že Tomko bol vo veku 98 rokov najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.dodalo.