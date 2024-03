Za lyžovačkou je potrebné vyraziť už len do vyšších polôh

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Donovaly 20-30 cm dobré



Tále 30 cm dobré



Mýto Ski&Bike 30 cm dobré



Ski Telgárt 50 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60-150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 80 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 45 cm dobré







Západné Tatry







Roháče - Spálená 60-80 cm dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 10-30 cm dobré



Strednica - Ždiar 25-45 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Monkova dolina 20 cm dobré











Malá Fatra







Vrátna - Chleb 60 cm dobré



Winter park Martinky 20-50 cm dobré











Orava







Oravská Lesná 20-35 cm dobré



Kubínska hoľa 10-40 cm dobré



Ski Zábava - Hruštín 20-40 cm dobré



Krušetnica 30 cm dobré



Ski Vitanová Vrchdolinky 35 cm dobré











Východné Slovensko







Vernár - Studničky 30 cm dobré

Alpské strediská







Na alpských zjazdovkách je dostatočná snehová vrstva a dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, s výnimkou spodných častí lyžiarskych lokalít a stredísk v nižších polohách – do 1000 m n.m. Prevádzka pokračuje vo väčšine areálov. Dostupnosť tratí dosahuje zväčša 70 až 95 %.











Rakúsko







Hinterstoder 25-210 cm dobré



Hintertux 65-365 cm veľmi dobré



Ischgl 40-140 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-100 cm dobré



Obertauern 140-210 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 0-200 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 15-150 cm veľmi dobré



Semmering 15-30 cm dobré



Sölden 20-340 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-375 cm veľmi dobré



Stubai 70-385 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-380 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-280 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 40-60 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 60-300 cm dobré



Ortler Skiarena 50-175 cm dobré



Bormio 35-160 cm dobré



Livigno 100-160 cm dobré



Kronplatz 30-130 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 20-135 cm dobré



Madonna di Campiglio 150-155 cm dobré



Marmolada - Arabba 80-150 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 110-215 cm dobré



Saas-Fee 65-340 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 75-220 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 0-390 cm dobré



Meribél 85-235 cm dobré



Les Trois Vallées 150-220 cm dobré



Tignes 130-380 cm dobré



Vald´Isére 105-210 cm dobré

Bratislava 2. marca (TASR) - Za lyžovačkou je potrebné vyraziť už len do vyšších polôh. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Orave, pri Ždiari a v Malej Fatre zostalo otvorených okolo 20 stredísk s dobrými podmienkami. Hrúbka snehu sa pohybuje od 20 do 40 cm, viac len na Roháčoch-Spálenej, Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici alebo v Jasnej.Niekde začali platiť mimosezónne ceny skipasov.Vo väčšine lyžiarskych areálov bola sezóna pre tento rok ukončená. K zlepšeniu lyžiarskych podmienok by mohlo dôjsť v druhej polovici posledného prázdninového týždňa, kedy má prísť na hory výraznejšie ochladenie. Minimálne vo vyšších polohách je tak predpoklad prevádzky aj prvé marcové týždne.Zdroj: www.holidayinfo.sk