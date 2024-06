Za minulý rok evidujú 2069 užívateľov drog spomedzi väznených osôb

Bratislava 1. júna (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje za vlaňajší rok 2069 užívateľov drog vo väzenských zariadeniach, čo predstavuje 21,27 percenta z celkového počtu väznených osôb. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2023.



Najviac drogovo závislých väznených osôb sa nachádzalo v ústave Hrnčiarovce nad Parnou, kde ich bolo 459 z celkového počtu 1176 odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody. Na porovnanie, v ústave Prešov nebol evidovaný žiadny drogovo závislý.



"V roku 2023 bolo v jednotlivých ústavoch pri vstupných prehliadkach počas nástupu do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody identifikovaných 685 väznených osôb, ktoré udávali užívanie drog pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, z týchto osôb bolo 57 žien a 628 mužov," uvádza ZVJS. Priblížil, že najviac osôb zachytili v ústave Žilina (207), čo predstavuje 30,22 percenta zo všetkých zachytených osôb.



Najfrekventovanejšou drogou bol v dotazníkoch uvádzaný pervitín, ktorý užívalo 488 osôb (65,95 percenta), druhou najčastejšie užívanou drogou bola marihuana, ktorú užívalo 134 osôb (18,11 percenta), a heroín, ktorý užívalo 68 osôb, čo predstavuje 9,19 percenta.



V rámci drogového skríningu bolo v roku 2023 vyšetrených v ústavoch 2375 väznených osôb skríningovými testovacími platničkami na prítomnosť drog v moči a slinnými testami na drogy. U pozitívne testovaných osôb celkovo zaznamenali 459 pozitivít.



Najčastejšie užívanými nedovolenými látkami boli tramal (154), marihuana (71), benzodiazepíny (86), opiáty (17), amfetamíny (46) a barbituráty (12). "Najväčší počet pozitívnych na prítomnosť drog v moči alebo v slinných testoch sa vyskytol v ústave Banská Bystrica a v ústave Prešov sa nevyskytla ani jedna pozitivita," dodal ZVJS.



Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2023 nachádzalo 8305 odsúdených a 1419 obvinených osôb.