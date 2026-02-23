Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Za minulý týždeň evidujú 207 dopravných nehôd

Snímka z miesta tragickej zrážky pri Trebišove. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (42) a najmenej v Trenčianskom kraji (deväť).

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Minulý týždeň sa na Slovensku stalo 207 dopravných nehôd, čo je o 45 viac ako v rovnakom období minulého roka. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (42) a najmenej v Trenčianskom kraji (deväť). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.

Pri dopravných nehodách v uplynulom týždni prišli o život traja ľudia, ťažko zranených bolo šesť osôb.

Od začiatku roka zaznamenala polícia 1453 dopravných nehôd, čo je o 102 viac ako v rovnakom období roka 2025. Počet ťažko zranených osôb klesol o 24, počet usmrtených dosiahol 26 osôb, čo je o tri viac ako vlani.

Polícia apeluje na vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu vozovky, poveternostným podmienkam a zvýšili pozornosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov, škôl, zastávok verejnej dopravy a obytných zón. Na chodcov apeluje, aby na vozovku vstupovali až po dôkladnom presvedčení sa, že tak môžu urobiť bezpečne, využívali priechody pre chodcov a v zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky.
