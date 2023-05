Za nárastom domácností jednotlivcov je životný štýl mladých

Bratislava 20. mája (TASR) - Za vyše tretinovým nárastom počtu domácností jednotlivcov v porovnaní so stavom v roku 2011 je intenzita úmrtnosti, nestabilita manželských zväzkov a nárast rozvodovosti, no takisto i štýl života mladých ľudí, ktorí nevstupujú do manželstva a odkladajú rodičovstvo do vyššieho veku. Pri prezentácii výsledkov základných údajov o domácnostiach, vychádzajúcich zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, na to upozornila riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (ŠÚ) Ľudmila Ivančíková.



"Počet domácnosti jednotlivcov sa oproti roku 2011 zvýšil takmer o 230.000, čo predstavuje nárast o 37 percent," informovala Ivančíková. Vyše polovicu týchto domácností jednotlivcov tvoria ženy, najmä staršie ženy po rozvode alebo ovdovení. "Druhou početnou skupinou sú mladí ľudia, ktorí síce tvoria samostatnú cenzovú domácnosť, no v byte môžu bývať spolu s inými ľuďmi," vysvetlila Ivančíková.



Ďalším výrazným trendom v medzicenzálnom porovnaní je nárast kohabitujúcich párov so závislými deťmi, oproti roku 2011 sa ich počet zvýšil o 30.000, teda o vyše 67 percent. "Tento nárast súvisí s odkladaním, respektíve odmietaním uzavretia manželstva zo strany páru, ktorý spoločne vychováva dieťa," objasnila Ivančíková.



Takmer o 16 percent poklesol aj počet rodinných domácností pozostávajúcich z manželského páru so závislými deťmi. "Faktormi sú v tomto prípade intenzita sobášnosti i pokles fertility, ale aj odkladanie rodičovstva do vyššieho veku," doplnila Ivančíková.



Sčítanie poukázalo celkovo na rast málopočetných domácností s jedným alebo dvomi členmi, naopak, pokles domácností s tromi a viac členmi.



Podľa SODB 2021 bolo k 1. januáru 2021 evidovaných na Slovensku 2.376.103 domácností, 60 percent z nich tvoria rodinné domácnosti, teda tie, ktoré tvoria osoby vo vzťahu. V takýchto domácnostiach žije 4.163.329 obyvateľov Slovenska.



Štatistický úrad zverejnil základné údaje o domácnostiach na stránke scitanie.sk, v priebehu desiatich dní budú doplnené o geopriestorové údaje a v treťom štvrťroku o rozšírené výsledky. Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ Zuzana Podmanická upozornila, že koncom októbra ŠÚ plánuje vydať publikáciu Rodinné správanie populácie SR. "Detailne analyzované údaje o domácnostiach v tejto publikácii budú podkladom na tvorbu rodinných politík na Slovensku," dodala.