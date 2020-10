Za nenosenie rúška či porušenie karantény hrozí pokuta do 1659 eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Za nedodržanie domácej izolácie alebo povinnosti nosiť rúško hrozí od regionálneho úradu verejného zdravotníctva pokuta vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môže polícia udeliť pokutu do 1000 eur. Za porušenie nariadení upravujúcich organizáciu hromadných podujatí a fungovanie prevádzok je maximálna sankcia stanovená na 20.000 eur. Vyplýva to z opatrení, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.



Kontrolnú činnosť vykonáva a sankcie udeľuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na dodržiavanie opatrení dohliadajú aj policajné zložky. Ako vysvetlil Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR, cieľom prijatých opatrení nie je udeľovať pokuty. "V prípade, že regionálne úrady k pokutám pristúpia, boli usmernené, aby udeľovali sankcie adekvátne situácii – teda aby pri určení výšky pokuty prihliadali na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania," uviedol pre TASR.



Z dôvodu zhoršenej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Slovensko od štvrtka sprísnilo protiepidemické opatrenia. Zatvorili sa všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitnescentrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Zakazujú sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb.