Za nové služobné preukazy policajtov zaplatí MV 364.170 eur

Bratislava 8. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zaplatí za nové služobné preukazy policajtov, zamestnancov rezortu a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) celkovo 364.170 eur. Vyhotovené budú v štandarde občianskych preukazov. Prvé čistopisy by mali prísť v marci, v praxi by sa mali začať používať ešte tento rok. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.



Na dodanie preukazov uzavrelo ministerstvo zmluvu s holandskou spoločnosťou Idemia The Netherlands B.V. "V tomto roku by nám mal dodávateľ dodať 152-tisíc kusov čistopisov služobných preukazov nielen pre policajtov, ale aj pre ostatných zamestnancov MV SR a pre zamestnancov NBÚ," uviedol rezort.



V realizačnej zmluve v celkovej hodnote vyše 2,5 milióna eur ministerstvo obstaráva aj čistopisy vodičských preukazov a osvedčenia o evidencii vozidla na roky 2020 až 2021. Prvých 10.000 kusov služobných preukazov pre príslušníkov Policajného zboru má prísť v marci, ďalšie majú byť dodané do júna.



Preukaz bude mať podobu polykarbonátovej karty s integrovaným čipom. "Grafické spracovanie bude obsahovať odtiene farieb, ktoré je náročné napodobniť. Samotná grafika bude pozostávať z líniových motívov, militextov a mikrotextov, UV prvkov a antikopírovacích motívov," priblížilo ministerstvo. Doba platnosti bude päť rokov. Uvedenie krvnej skupiny na preukaze bude možnosťou, nie povinnosťou.



Policajný prezident Milan Lučanský avizoval zavedenie elektronických služobných preukazov aj v nadväznosti na nelegálne lustrácie. Prispieť majú podľa neho k sprehľadneniu a zefektívneniu práce polície. „Pri každom zákroku bude policajt novým služobným preukazom preukazovať príslušnosť k Policajnému zboru a v prípade lustrácií bude policajt identifikovateľný v našich systémoch a databázach,“ uviedol v novembri 2019.