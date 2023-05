Novým predsedom ZMOS bude primátor Partizánskeho Jozef Božik

Bratislava 24. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude v nasledujúcich štyroch rokoch viesť primátor Partizánskeho Jozef Božik. Za predsedu strešnej organizácie miest a obcí ho v druhom kole zvolili účastníci snemu, ktorý sa koná v Bratislave 23. a 24. mája. TASR to potvrdila poverená ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.



O funkciu predsedu sa uchádzalo osem kandidátov spomedzi primátorov a starostov. Do druhého kola postúpil spolu s Božikom aj starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý. Božik nahradí vo funkcii šéfa ZMOS-u primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera.



Súčasťou snemu sú aj voľby členov kontrolnej komisie. O päť voľných miest sa uchádza 21 primátorov a starostov. V závere budú delegáti schvaľovať uznesenia 34. snemu vrátane priorít na najbližšie obdobie.



Nový šéf ZMOS-u Božik je od roku 2010 primátorom mesta Partizánske. Je tiež dlhoročným poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja. V kraji zastáva od roku 2017 aj funkciu podpredsedu. Od augusta 1994 do augusta 2012 bol členom politickej strany HZDS. Od septembra 2012 je nestraník. Kandidoval ako doterajší podpredseda združenia.