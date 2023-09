Za porážkou či infarktom často stojí ignorácia rizikových faktorov

Bratislava 12. septembra (TASR) - Cievna mozgová príhoda aj infarkt myokardu prichádzajú náhle, je však za nimi často dlhoročná ignorácia alebo samoliečba, prípadne nesprávna liečba vysokého krvného tlaku či vysokého cholesterolu. Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornili Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská nadácia srdca a Únia pre zdravšie srdce pri príležitosti osvetovej kampane Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad.



"Neliečený vysoký krvný tlak poškodzuje cievy mozgu (môže prísť k nedokrveniu alebo krvácaniu), očí (s následným poškodením zraku) a obličiek (s rozvojom ich zlyhávania)," vysvetlila Stanislava Remišová, kardiologička z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Liečiť sa dá medikamentózne alebo zmenou životného štýlu. "Čo inými slovami znamená zvýšenie pohybovej aktivity, zníženie príjmu soli, dostatok spánku a menej stresu. V prípade správneho dodržiavania režimových opatrení sa môže niekedy dosiahnuť úprava krvného tlaku," dodala.



Zdravotné problémy môže spôsobiť aj dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Ten sa usádza na stenách tepien a znižuje ich priechodnosť. Často spôsobuje tzv. aterosklerózu alebo tzv. kôrnatenie tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie ako srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov.



Dôležitý je tiež vaskulárny vek. "Vaskulárny vek je termín, ktorý sa používa na opis stavu a zdravia ciev organizmu. Skutočný vek ciev môže byť odlišný od biologického veku v závislosti od životného štýlu, stravy, genetiky a pridružených ochorení," priblížila primárka ambulantného oddelenia NÚSCH Ivana Šóošová. Ovplyvniť ho možno najmä správnou životosprávou, nefajčením a udržiavaním sa v dobrej kondícii.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 29. september ako Svetový deň srdca. Slovenská nadácia srdca pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti v spolupráci s pacientskou organizáciou Únia pre zdravšie srdce sa aj tento rok snažia šíriť osvetu o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení a propagovať význam prevencie v ich manažmente. Cieľom tohtoročnej kampane je informovať verejnosť o možnostiach prevencie s dôrazom na cievnu mozgovú príhodu a infarkt myokardu a to, čo týmto atakom predchádza.