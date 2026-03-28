Za posledných 24 hodín boli pri 77 zásahoch v akcii stovky hasičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najviac zásahov, po 20, evidovali v Žilinskom a Trnavskom kraji.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Hasiči zaznamenali za posledných 24 hodín v dôsledku nepriaznivého počasia 77 zásahov, najmä na západnom a severnom Slovensku. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Pri výjazdoch pomáhalo celkovo 188 profesionálnych a 76 dobrovoľných hasičov,“ priblížil HaZZ.

Najviac zásahov, po 20, evidovali v Žilinskom a Trnavskom kraji. V Trenčianskom kraji hasičov privolali k 14 a v Bratislavskom k 13 zásahom. V Nitrianskom kraji profesionálni a dobrovoľní hasiči pomohli pri 10 zásahoch, ktoré si vyžiadalo nepriaznivé počasie.
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD