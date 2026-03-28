Za posledných 24 hodín boli pri 77 zásahoch v akcii stovky hasičov
Najviac zásahov, po 20, evidovali v Žilinskom a Trnavskom kraji.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Hasiči zaznamenali za posledných 24 hodín v dôsledku nepriaznivého počasia 77 zásahov, najmä na západnom a severnom Slovensku. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.
„Pri výjazdoch pomáhalo celkovo 188 profesionálnych a 76 dobrovoľných hasičov,“ priblížil HaZZ.
Najviac zásahov, po 20, evidovali v Žilinskom a Trnavskom kraji. V Trenčianskom kraji hasičov privolali k 14 a v Bratislavskom k 13 zásahom. V Nitrianskom kraji profesionálni a dobrovoľní hasiči pomohli pri 10 zásahoch, ktoré si vyžiadalo nepriaznivé počasie.
