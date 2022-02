Za posledných 24 hodín požiadalo na Slovensku o azyl 35 Ukrajincov

Bratislava 27. februára (TASR) - Za posledných 24 hodín požiadalo na Slovensku o azyl 35 občanov Ukrajiny. Jeden Ukrajinec sa pokúsil o nelegálne prekročenie štátnej hranice. Od soboty (26. 2.) 6.00 do nedele 6.00 h na hranici s Ukrajinou vybavili 12.435 osôb pri vstupe na územie Slovenska. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.



"Aktuálne sú čakacie doby na hraničných priechodoch od troch do 12 hodín. Na všetkých oddelenia hraničnej kontroly vonkajšej hranice s Ukrajinou je posilnený výkon služby aj príslušníkmi Ozbrojených síl SR," priblížil hovorca.



Za posledných 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Ubľa 4586 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 390 vozidiel a 400 osôb. Čakacia doba je desať až 12 hodín. "Naďalej je intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi a mladí ľudia. Peší cestujúci v súčasnosti znemožňujú prejazd vozidiel k hraničnému priechodu," uviedol Slivka.



Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké za posledných 24 hodín vybavili 6557 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 900 vozidiel, deväť autobusov a 1000 osôb. Čakacia doba je sedem až desať hodín.



Na hraničnom priechode Veľké Slemence za posledných 24 hodín vybavili 1292 osôb. "Na ukrajinskej strane čaká približne 300 osôb. Čakacia doba je približne tri hodiny," skonštatoval hovorca. Vybavovací proces podľa jeho slov naďalej spomaľujú colné kontroly a kontroly posádok vozidiel na strane Ukrajiny.



Ministerstvo vnútra SR doplnilo, že celkovo doteraz požiadalo o azyl 44 ľudí. Z toho jedna Ruska a 43 Ukrajincov (vrátane detí).



Od 24. februára do nedele 6.00 h prišlo na Slovensko z Ukrajiny 25.935 ľudí, priblížil rezort. Celkovo bolo 27.679 vstupov na územie SR. Najviac ľudí prešlo cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom (13.645) a v Ubli (10.715).