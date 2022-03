Za posledných 24 hodín vybavili na hraniciach s Ukrajinou 5894 ľudí

Bratislava 18. marca (TASR) - Na hraničných priechodoch z Ukrajiny vybavila polícia za posledných 24 hodín (od štvrtka 17. marca od 6.00 h do piatka 6.00 h) celkom 5894 osôb. Z toho počas noci ich zaevidovali 1850. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Od vypuknutia konfliktu do piatkového rána zaregistrovala polícia na hraničných priechodoch z územia Ukrajiny na Slovensko celkovo 234.723 ľudí.



Na hraničnom priechode Ubľa zaznamenali za posledných 24 hodín 1193 osôb, z toho od 20.00 do 6.00 h ich bolo 187.



Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vybavili 4033 prichádzajúcich z Ukrajiny. Z toho v noci zaregistrovali 1482 ľudí.



Na hraničnom priechode Veľké Slemence zaevidovali za deň 668 osôb. Z toho v noci ich vybavili 181.