Za posledných 24 hodín vybavili na východnej hranici 10.526 vstupov

Utečenci z Ukrajiny prechádzajú cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom 25. februára 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 26. februára (TASR) - Za posledných 24 hodín bolo na hranici s Ukrajinou vybavených 10.526 vstupov na územie Slovenska. Pred vojenským konfliktom pritom polícia evidovala 1444 vstupov denne. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.priblížil hovorca.Po vyhlásení mobilizácie v Ukrajine klesol podľa slovenskej polície počet prichádzajúcich osôb. Ukrajinské orgány totiž neumožňujú odísť z krajiny mužom od 18 do 60 rokovuviedol Slivka.Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska uvádzajú, že majú obavy o svoj život z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine a cestujú k rodine do Európy. Polícia zatiaľ zvýšenú mieru nelegálneho prekračovania hraníc nezaznamenala.Na hraničnom priechode Ubľa pred konfliktom denne vybavili v priemere 450 prichádzajúcich osôb.priblížil Slivka. Polícia doteraz zaznamenala intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi a mladých ľudí. Peší cestujúci podľa polície v súčasnosti znemožňujú prejazd vozidiel k hraničnému priechodu.Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pred konfliktom denne vybavili v priemere 944 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín to bolo 4983 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 300 vozidiel a 200 osôb. Čakacia doba je desať hodín.poznamenal Slivka.Na hraničnom priechode Veľké Slemence pred vojnou na Ukrajine denne vybavili v priemere 50 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín to už bolo 1198 ľudí. Na ukrajinskej strane čaká približne 500 osôb. Čakacia doba je osem hodín.skonštatoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR.