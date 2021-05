Za prechovávanie marihuany uložili najčastejšie podmienku

Bratislava 30. mája (TASR) – Za neoprávnené prechovávanie marihuany na vlastnú potrebu uložili slovenské súdy v rokoch 2018 až 2020 najčastejšie podmienečný trest odňatia slobody (v 56,7 percenta prípadoch). Nepodmienečným skončilo 8,4 percenta prípadov. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Okrem toho súdy uložili peňažný trest (15,8 percenta) a trest prepadnutia veci (8,1 percenta). Oslobodzujúcim rozsudkom bolo vybavené len približne jedno percento z 892 obvinených. „Medián dĺžky nepodmienečného trestu odňatia slobody bol počas troch skúmaných rokov na úrovni 10,5 mesiaca. Najčastejšia výmera trestu povinnej práce bola 100 hodín. Priemerná hodnota peňažného trestu dosiahla 625 eur,“ spresnili analytici.



Najväčšiu skupinu obvinených tvorili osoby do 25 rokov (44,3 percenta). „Osoby do 35 rokov tvorili 38,6 percenta, do 50 rokov 11,5 percenta a do 60 rokov jedno percento obvinených. Muži tvorili až 95,7 percenta obvinených,“ zdôraznili.



Najviac prípadov riešil obvod Krajského súdu (KS) v Bratislave (29,6 percenta), nasledoval obvod KS v Trnave (15,4 percenta). Naopak, najmenej prípadov zaznamenali v obvode KS v Prešove (7,2 percenta) a KS v Banskej Bystrici (6,2 percenta).



Dodali, že po trestnom čine krádeže je trestný čin ohrozenie pod vplyvom alkoholu druhou najčastejšou trestnou činnosťou na Slovensku. „Až v 85,5 percenta prípadov bol obvinený pod vplyvom alkoholu, iba v 0,4 percenta prípadov pod vplyvom marihuany. V 1,4 percenta prípadov boli obvinené osoby pod vplyvom inej návykovej látky, v 5,5 percenta prípadov sa osoba odmietla podrobiť vyšetreniu,“ podotkli.



Analytické centrum upozorňuje, že platná právna úprava na Slovensku patrí z hľadiska výšky trestných sadzieb za drogovú trestnú činnosť medzi najprísnejšie v rámci EÚ. „Súčasný systém vedie ku kriminalizácii užívateľov drog a nevenuje sa dostatočne príčinám, ktoré vedú k užívaniu. Neodráža ani primárny cieľ, ktorým by malo byť úsilie uprednostniť postihovanie nelegálneho obchodu s drogami pred postihovaním užívateľov drog,“ zdôraznili.



Rezort spravodlivosti má pripravené dva návrhy. Prvý sa týka nového spôsobu určovania množstva drog pre potreby Trestného zákona a komplexne rieši všetky druhy omamných a psychotropných látok. Zároveň posilňuje formy prevencie. Druhý návrh sa týka samostatne držby marihuany na osobnú spotrebu. „Za cieľ má v maximálne možnej miere rozlíšiť užívateľov od dílerov. Možno predpokladať, že návrhy budú ešte predmetom politickej diskusie,“ dodali analytici.