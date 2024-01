Za predsedu štátnej volebnej komisie zvolili poslanci Eduarda Burdu

Bratislava 16. januára (TASR) - Za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zvolili poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom večernom hlasovaní Eduarda Burdu. Výsledok tajnej voľby oznámil predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Rokovanie v pléne NR SR pokračovalo aj po 20.00 h, vyhlásením výsledkov voľby potom ukončili utorkové rokovanie. V 6. schôdzi budú pokračovať v stredu (17. 1.) od 9.00 h debatou o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona



Štátna volebná komisia je nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane. Má 14 členov.



V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva do komisie delegujú desať členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do NR SR, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie za koalíciu a opozíciu je rovnaké.



Okrem parlamentných strán nominovali po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor SR.