Za prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi obvinili vlani takmer 160 osôb

Bratislava 10. januára (TASR) - Za prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi obvinila polícia v roku 2021 celkovo 159 ľudí a deväť právnických osôb. Obeťami vykorisťovania bolo 35 ľudí, z toho 20 žien a 15 mužov. Slovensko sa stalo prvýkrát krajinou s najvyšším podielom vykorisťovaných slovenských obetí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Za prevádzačstvo bolo celkom obvinených 105 osôb: 60 osôb za nelegálne prekročenie štátnej hranice, 12 osôb za účelové manželstvá, 21 fyzických osôb a deväť právnických osôb za nelegálnu prácu, 12 osôb za umožnenie nelegálne zotrvať cudzincom na území SR," priblížila Bárdyová. Ďalších 15 osôb obvinili za inú trestnú činnosť.



Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Ukrajinou a Slovenskom policajti zadokumentovali desať prípadov a za prevádzačstvo obvinili 14 ľudí. Išlo o štátnych príslušníkov Ukrajiny (6), Slovenskej republiky (4), po jednom páchateľovi z Bieloruska, Uzbekistanu, Nemecka a Turecka.



Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície rozložili šesť organizovaných skupín, v rámci ktorých vyšetrovatelia vzniesli obvinenie 49 páchateľom.



"Veľmi významným a mimoriadnym prípadom bolo aj rozloženie organizovanej skupiny, ktorá dlhodobo pôsobila na východnom Slovensku a podieľala sa na viacerých prevozoch nelegálnych migrantov cez vonkajšiu hranicu Európskej únie. Na území Slovenska ich mala skupina ubytovať, a potom prevážať ďalej do krajín západnej Európy," upozornila hovorkyňa. Na prípade polícia naďalej intenzívne pracuje a predpokladá vznesenie ďalších obvinení.



Za obchodovanie s ľuďmi obvinili celkovo 39 páchateľov, ktorí pochádzali najmä z okresov Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Nové Zámky a Komárno. Zaznamenali však aj dvoch páchateľov vietnamskej štátnej príslušnosti, jedného Maďara a jedného Turka.



"Takmer polovica obetí bola vykorisťovaná sexuálne (16 osôb), u mužských obetí prevládalo pracovné vykorisťovanie (14 osôb), no opäť sa vyskytli aj prípady nútených sobášov a núteného páchania trestnej činnosti. Takmer polovica ženských obetí (deväť osôb) boli deti vo veku 12 až 17 rokov. Z 15 mužských obetí boli traja deťmi vo veku tri až 17 rokov. Najviac obetí pochádzalo z okresov Spišská Nová Ves, Prešov a Trebišov," spresnila Bárdyová.



Medzi hlavné priority v roku 2022 patrí podľa hovorkyne najmä odhaľovanie trestnej činnosti na vonkajšej hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, taktiež na tzv. „balkánskej trase“ vedúcej z Maďarska cez Slovensko a ďalej do západnej časti Európskej únie. Zároveň sa polícia zameria aj na zisťovanie páchateľov pri nelegálnom zamestnávaní cudzincov prostredníctvom pracovných agentúr. Nemenej dôležitým cieľom bude aj preukazovanie páchania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi najmä vo veci vykorisťovania detských obetí.