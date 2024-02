Za prvých 100 dní rieši rezort spravodlivosti aj audit vo väzenstve

Bratislava 4. februára (TASR) - Zmena trestnej politiky štátu, vyhodnocovanie dosahov súdnej reformy, audit vo väzenstve či revízia plánu obnovy. To sú niektoré z opatrení, ktoré začalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR počas prvých 100 dní novej vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Lucia Hurajtová.



Rezort zdôraznil, že zámerom novely Trestného zákona je humanizácia trestov a reakcia na predošlé zneužívanie trestného práva na politické procesy. "Predložil som do legislatívneho procesu novelizáciu Trestného zákona a súvisiacich predpisov, ktoré majú po rokoch humanizovať tresty. Intenzívne pracujem aj na doposiaľ nenaplnených opatreniach, ktoré splnia pôvodný cieľ v rámci súdnej mapy," skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



MS tiež začalo proces zbierania údajov z jednotlivých súdov. Po ich vyhodnotení prijme opatrenia, ktoré majú splniť pôvodný cieľ súdnej reformy, ktorým je zefektívnenie a zrýchlenie súdnych konaní.



Rezort tiež rieši nedostatky z hľadiska implementácie nového informačného systému pre obchodný register. Vykonáva aj audit v projektoch ministerstva spravodlivosti. "Hrozí, že Slovensko príde o niekoľko miliónov z nezvládnutého projektového riadenia bývalého vedenia ministerstva," uviedla hovorkyňa.



Rezort tiež deklaruje, že pracuje na tom, aby bol súdny manažment užívateľsky prijateľnejší a aby odbremenil zbytočnú administratívu pre občana, ako aj pre spracovateľov týchto dát. "Vyrokovali sme v rámci štátneho rozpočtu peniaze na to, aby mohli vyšší súdni úradníci, ktorí sa zaoberajú poručenskou agendou Cochem, naďalej pomáhať maloletým," dodáva ministerstvo.



MS tiež začalo osobné kontroly v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a väzby. Snaží sa tiež o to, aby sudcom pri výkone povolania v teréne dával súčinnosť aj Policajný zbor. Začalo aj rokovania s ministerstvom vnútra v súvislosti so špecializáciou vyšetrovateľov na prípady dozorované európskou prokuratúrou.



Rezort sa zapojil do pracovnej skupiny určenej na riešenie problémov v rámci správy Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s reedukačnými centrami.