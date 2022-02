Dermatovenerologička: Za rakovinou kože je aj životný štýl pacientov

Bratislava 16. februára (TASR) - Dermatológovia sa s rakovinou kože stretávajú často. Môže za to životný štýl pacientov. Uviedla to dermatovenerologička z AGEL Clinic v Bratislave Ľudmila Žigová.



Pod laickým označením rakovina kože rozumejú odborníci dve veľké skupiny ochorenia kože. "Sú to nádorové zmeny na koži bez predchádzajúcej pigmentácie kože, teda bez predchádzajúceho znamienka. Príčinou rozvoja týchto zmien je najmä žiarenie, najčastejšie ide o ultrafialové žiarenie, a teda aj slnečné žiarenie," načrtla Žigová.



V prípade basaliómu a spinaliómu, ktoré podľa nej patria do tejto skupiny spolu s ich vývojovými štádiami, je hlavným klinickým príznakom zmena na koži v podobe lokalizovaného šupinatenia kože so začervenaním, nezvyčajný rast ohraničených útvarov a nakoniec krvácanie, prípadne kožné defekty. Subjektívne môžu pacienti pociťovať svrbenie.



"Ďalšou veľkou skupinou sú problémy, ktoré sa rozvíjajú na základe pigmentovaných lézií - znamienok. V tomto prípade je pre pacienta dôležité venovať pozornosť každej zmene na koži v zmysle zväčšenia znamienka, zmeny farby, tvaru, ohraničenia až krvácania. Práve toto sú príznaky, ktoré netreba podceňovať a je potrebné urýchlene vyhľadať odborníka," priblížila dermatovenerologička.



V poslednom období, najmä vďaka medializácii tejto problematiky, sa podľa nej pacienti správajú väčšinou veľmi zodpovedne a prichádzajú na vyšetrenia včas. "Samozrejme, sú aj výnimky, kde vidíme už pokročilé stavy. K veľkému rozšíreniu kožnej rakoviny prispieva najmä zmena nášho životného štýlu - častá expozícia intenzívnemu slnečnému žiareniu bez predchádzajúcej prípravy od včasného detského veku," vysvetlila lekárka.



Odborníčka odporúča kontrolu u kožného lekára vždy, keď na koži ľudia pozorujú zmeny v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Pomocou je samovyšetrenie kože, prípadne kontrola blízkou osobou, napríklad na ťažšie prístupných miestach, ako je koža chrbta. "Jednoznačne by som odporúčala pravidelné preventívne vyšetrenie kože dermatológom. Technický rozvoj v podobe možnosti vyšetrenia aj hlbších štruktúr kože dermatoskopom prispieva k rýchlejšej diagnostike. Dôležité je, samozrejme, venovať svojej koži náležitú starostlivosť, teda chrániť sa pred slnečným žiarením, krémovanie či pravidelná kontrola," dodala Žigová.