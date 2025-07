Za rok 2024 eviduje prokuratúra najviac majetkovej trestnej činnosti

Bratislava 23. júla (TASR) - Najvyšší podiel na trestnej činnosti mala v roku 2024 opätovne majetková trestná činnosť. Jednoduchá majetková trestná činnosť prevažovala nad sofistikovanou. Najviac ukončených trestných stíhaní osôb bolo pre krádež. Išlo o 6453 osôb. Oproti roku 2023 je to o 1345 osôb menej. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry za minulý rok, ktorú predložil do parlamentu.



Po krádeži nasleduje trestný čin poškodzovania cudzej veci, za ktorý boli trestné stíhania ukončené minulý rok u 940 osôb. Nasleduje trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku (867 osôb) a trestný čin podvodu páchaný aj v kybernetickom priestore (836 osôb).



Ešte v roku 2023 bolo za trestný čin krádeže ukončené trestné stíhanie až proti 7798 obvineným, čo je o 1345 obvinených viac ako v roku 2024. „Tento pokles je však primárne spôsobený zmenou zákonnej úpravy, najmä výšky škody (pri škode do 700 eur ide o priestupok proti majetku). V tejto súvislosti treba poznamenať, že prokuratúra nevedie evidenciu priestupkov,“ píše sa v správe generálneho prokurátora.



Po majetkovej kriminalite bolo najviac trestných činov v skupine tzv. trestných činov všeobecne nebezpečných, a to konkrétne trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (4232 osôb). V porovnaní s rokom 2023 ide o pokles trestne stíhaných osôb o 2,1 percenta.



Významný podiel na celkovej kriminalite mali aj trestné činy proti rodine a mládeži, z nich najmä trestný čin zanedbania povinnej výživy (2337 osôb), trestné činy proti životu a zdraviu, najmä trestný čin ublíženia na zdraví (999 osôb) a drogová trestná činnosť (647 osôb podľa paragrafu 171 Trestného zákona a 481 osôb podľa paragrafu 172 Trestného zákona).



V súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v máji 2024 zaznamenali orgány činné v trestnom konaní aj zverejňovanie statusov na sociálnych sieťach, zasielanie hromadných e-mailových správ a zverejňovanie príspevkov v diskusii pod článkom uverejneným na webovom portáli. Autori v nich vyjadrovali súhlasné prejavy s konaním útočníka či sympatie k nemu. Išlo o trestný čin schvaľovania trestného činu. V roku 2024 bolo takto trestne stíhaných deväť osôb, obžalovaných bolo päť osôb, štyri osoby boli odsúdené.



Prokurátori v roku 2024 ukončili trestné stíhanie proti 27.153 osobám, čo je v porovnaní s rokom 2023 pokles o 7,4 percenta. Najčastejším spôsobom ukončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podanie obžaloby. „Obžaloba bola podaná na 21.425 osôb, čo predstavuje 78,9 percenta z celkového počtu ukončených trestných stíhaní,“ uvádza sa v materiáli.



Mierne stúpol počet osôb, ktoré spôsobili trestnú činnosť pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Z celkového počtu stíhaných osôb tvorili 21,9 percenta. „V roku 2024 bolo zaznamenaných až 4853 osôb, ktoré sa dopustili trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu a 1101 osôb, ktoré sa dopustili trestnej činnosti pod vplyvom inej návykovej látky,“ informuje správa generálneho prokurátora.



Na rozdiel od predchádzajúceho viacročného obdobia (2021, 2022, 2023), keď prokuratúra zaznamenávala nárast počtu stíhaných, obžalovaných a odsúdených cudzincov, v roku 2024 evidovala ich pokles. V minulom roku sa na území Slovenska ukončilo trestné stíhanie 1328 cudzincov.