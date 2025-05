Na Slovensku v roku 2024 identifikovali 43 obetí obchodovania s ľuďmi

Bratislava 29. mája (TASR) - V roku 2024 bolo na Slovensku identifikovaných 43 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 23 detí vo veku šesť až 17 rokov. Až 21 z 22 detských obetí boli dievčatá, pričom výlučne čelili sexuálnemu zneužívaniu. Ako TASR informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, u dospelých mužov dominuje pracovné vykorisťovanie, ženy sú najčastejšie sexuálne vykorisťované.



Tento trend je podľa štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR a národnej koordinátorky na boj proti obchodovaniu s ľuďmi Lucie Kurilovskej alarmujúci. „Ak sa vám niečo nezdá alebo máte podozrenie, nahláste to na polícii. Ktokoľvek vo vašom okolí môže byť obeťou. Na druhej strane vítam, že rastie počet obetí, ktoré sa rozhodnú prihlásiť o pomoc. Svedčí to o lepšej informovanosti, efektívnej identifikácii a najmä o posilnenej dôvere voči systému pomoci,“ uviedla Kurilovská.



Kým v minulosti boli prípady vykorisťovania častejšie zaznamenané v zahraničí, v roku 2024 sa väčšina prípadov odohrala na Slovensku - 72 percent zo 43 identifikovaných, čo potvrdzuje zmenu charakteru krajiny - zo zdrojovej sa Slovensko stalo aj cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi.



Najviac obetí podľa hovorcu pochádzalo z Prešovského kraja. Zo 14 obetí z tohto regiónu bolo 11 detí. Slovenské obete vykorisťované v zahraničí tvorili len menšinu, zaznamenané boli prípady z Holandska, Maďarska, Česka a Nemecka.



„Na Slovensku máme k dispozícii anonymnú a bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Vďaka podnetom všímavých ľudí a partnerov sme v roku 2024 zaznamenali rekordný počet hlásení. Pomoc nie je hanba. Pomoc je nový začiatok,“ doplnila štátna tajomníčka s tým, že pozitívnou správou je, že 63 percent obetí prijalo pomoc v rámci špecializovaného programu a čoraz viac z nich sa stáva súčasťou trestného konania ako poškodené osoby.



So začiatkom letnej sezóny mnohí mladí ľudia vyrážajú za prácou do zahraničia alebo si hľadajú sezónne brigády. Práve toto obdobie zvyšuje riziko, že sa ktokoľvek môže stať obeťou obchodovania s ľuďmi. „Nábor obetí prebieha najmä osobným kontaktom, ale páchatelia čoraz častejšie využívajú sociálne siete a online priestor. Pred odchodom si vždy overte dôveryhodnosť agentúry či zamestnávateľa, uložte si kópiu dokladov a dohodnite si s blízkymi pravidelný kontakt, napríklad telefonáty každé dva dni,“ dodal Neumann.



Ďalej upozornil, že ak majú ľudia podozrenie, že niekto v ich okolí môže byť obeťou alebo potrebujete poradiť, nech anonymne a bezplatne zavolajú na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorá je k dispozícii nonstop.