Za rok fungovania kontaktovalo Úrad na ochranu oznamovateľov 300 ľudí

Bratislava 8. september (TASR) – Za prvý rok fungovania kontaktovalo Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) so žiadosťou o pomoc či radu 300 ľudí. Z nich sa venovali konkrétnejšie 95 prípadom. Vo štvrtok o tom informovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.



"Išlo napríklad o poskytnutie ochrany, o poradenstvo, o konkrétne sledovanie trestných konaní a asistenciu oznamovateľom alebo aj právne poradenstvo zamestnávateľom, ktorí si chceli správne nastaviť svoje interné oznamovacie systémy," priblížila Dlugošová.



Od septembra eviduje podľa nej úrad 17 nových chránených oznamovateľov. "To sú oznamovatelia, ktorí podali kvalifikované oznámenie o podozreniach z trestnej činnosti a prokurátor alebo správny orgán im udelil tzv. status chráneného oznamovateľa," vysvetlila Dlugošová. V praxi to podľa nej znamená, že na výpoveď, preradenie zamestnanca či zníženie jeho platu potrebuje zamestnávateľ súhlas úradu. Ako dodala, ide o preventívnu ochranu, v rámci ktorej môže prokurátor začať trestné konanie.



"Iná forma ochrany je tzv. následná ochrana. To je situácia, keď zamestnanec už oznámil nekalú praktiku a dostal výpoveď," uviedla Dlugošová. Vtedy má úrad podľa nej právo predbežne pozastaviť účinnosť výpovede oznamovateľa a následne ho usmerniť, ako sa môže obrátiť na súd.