Za Sme rodina bude zrejme kandidovať expolitik Smeru M. Borguľa

Bratislava 10. novembra (TASR) - Za hnutie Sme rodina bude pravdepodobne vo voľbách 2020 kandidovať bývalý bratislavský komunálny politik Smeru-SD Martin Borguľa. Ten momentálne vedie pre Sme rodina volebnú kampaň. Povedal to v relácii Na telo na TV Markíza líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.



Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) si myslí, že Kollár nemá s kým ísť do volieb, pretože ho za partnera nechce ani opozícia. "Smrdíte im," povedal. Opozičný líder hnutia tvrdí, že nepôjde do koalície so Smerom-SD. Má tiež problém s koalíciou PS-Spolu aj inými opozičnými stranami. Problémom je podľa neho agenda LGBTI, voči ktorej sa jasne strana vyhradzuje. "Aj téma migrácie je neprijateľná z každej strany. Odmietame kvóty Európskej únie," skonštatoval Kollár. Je pripravený po voľbách rokovať s každou stranou, pretože ľudia si ich zvolili a je to podľa neho korektné. Bude si však klásť tvrdé podmienky, za akých do koalície vstúpi. "Nie som žiadny 'priskočjanko'," podotkol Kollár.



"Smer zabezpečí, aby miera zadlženosti štátneho rozpočtu klesla. Hospodárstvo za posledných osem rokov rastie," povedal Žiga na margo tohtoročného nevyrovnaného štátneho rozpočtu. Kollár reagoval s tým, že sa má Smer-SD pozrieť na to, "ako v tejto krajine dobačoval".



Kollár tiež tvrdí, že od nového roka ceny za elektrinu a plyn v domácnostiach stúpnu. Žiga namietal, že slovenské domácnosti majú najnižšiu cenu energií v porovnaní s inými štátmi a cena sa od roku 2015 nezmenila. Zároveň pripomenul, že energetický priemysel má vyššiu cenu, a tak radšej podporia veľké podniky na Slovensku, ktoré sú energeticky náročné, aby sa cena energií nezdvihla.



Žiga si myslí, že ministerstvo cestovného ruchu by malo vzniknúť v kombinácii s iným rezortom. Povedal tiež, že ak sa Smer-SD dohodne s Mostom-Híd na opätovnom hlasovaní pri zákone o 50-dňovom moratóriu, tak má zákon šancu prejsť.