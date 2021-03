Za spoznávanie Zemplína sa dajú získať darčeky

Malá Domaša 28. marca (TASR) – Za spoznávanie menej známych lokalít v regióne horného Zemplína sa dajú získať darčeky. Umožňuje to jarná kampaň Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) Za/ži dobrodružstvo na Hornom Zemplíne. TASR o aktivite, trvajúcej do konca júna informovala výkonná riaditeľka organizácie Michaela Zdražilová.



"Princíp kampane spočíva v tom, že jej účastník musí navštíviť minimálne štyri z desiatich vybraných lokalít a odfotiť sa tam pri drevenom pointe alebo nálepke. Následne si môže zájsť po odmenu v podobe pexesa, pera a mapy či viacúčelovej šatky na tri vybrané miesta, kde sa týmito fotografiami musí preukázať," uviedla s tým, že počet "darčekov" určených pre všetky vekové kategórie je síce limitovaný, avšak i po ich vyčerpaní je možné zapojiť sa do záverečného žrebovania o ceny, ktoré OOCR venovali jej partneri.



"Body záujmu sme vyberali zámerne tak, aby boli rovnomerne rozdelené do všetkých okresov horného Zemplína. Chceli sme sa tak prispôsobiť aktuálnym protiepidemickým opatreniam," priblížila tiež Zdražilová. Drevené pointy sa tak v súčasnosti dajú nájsť napríklad pri vyhliadkovej veži na vrchu Ščob v Stropkove, pri Troch studničkách nad obcou Runina, na Brestovských mohylách v Humennom, pri soche kniežaťa Laborca v Habure či na hrade Čičva. Odmeny za fotografie zo štyroch miest si môžu turisti vyzdvihnúť v sídle Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, v Turistickom informačnom centre v Humennom alebo v kancelárii OOCR HZ a HŠ v Malej Domaši.