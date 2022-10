Štúdium v zahraničí: V zimnom semestri vycestovalo 108 študentov STU

Bratislava 15. októbra (TASR) – V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 vycestovalo za štúdiom do zahraničia v rámci programu Erasmus+ 108 študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Počet stážistov ešte nie je uzavretý. Pre TASR to uviedol hovorca STU Juraj Rybanský.



"Najviac našich študentov smerovalo do Portugalska, Španielska, Česka, Nemecka a Belgicka," vymenoval hovorca univerzity. Záujemcovia o štúdium na STU prišli v rámci programu Erasmus+ aj zo zahraničia. Aktuálne je ich podľa Rybanského 127, ďalší štyria prišli na stáž. "Najviac študentov je zo Španielska, Francúzska, Talianska, Nemecka a Turecka. Prijali sme aj niekoľko ukrajinských študentiek, študentov chlapcov, žiaľ, nepustili v septembri cez hranice," spresnil.



Rybanský potvrdil, že oproti predchádzajúcim rokom, ktoré boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19, stúpol dopyt o vycestovanie študentov STU do zahraničia, ale i tých zahraničných o štúdium v hlavnom meste. "Záujem sa v oboch prípadoch zvyšuje, počty sú vyššie v porovnaní s pandemickými rokmi," uzavrel Rybanský.